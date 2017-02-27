Глава НБУ Гонтарева уходит в отставку - СМИ

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева приняла решение уйти в отставку.

Об этом сообщили РБК-Украине в окружении президента.

Стоит отметить, что за 2,5 года председательства в НБУ это уже не первая ее попытка покинуть пост. Однако сообщается, что на этот раз ее просьба об уходе будет удовлетворена.

"Решение принято, ищут нового главу.Она не писала заявление, но заявила составу правления Нацбанка, что уходит с должности", - сообщил источник издания.

Отмечается также, что в списке претендентов на должность главы Нацбанка есть, в частности, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее 8 ноября 2016 года возле здания Национального банка Украины на алее Героев Небесной сотни в Киеве собрались сотни протестующих с требованием отставки руководителя НБУ Валерии Гонтаревой. Активисты уверяли, что политика Гонтаревой привела Украину к нищите. Кроме того, многие недовольны инфляцией национальной валюты - гривны.