Глава НКРЭКУ Вовк рассказал о решении Порошенко уволить его самого и весь состав комиссии

Президент Украины Петр Порошенко уже утвердил отставку всего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявил, председатель комиссии Дмитрий Вовк.

"Согласно закону и указу Президента, отставка всего действующего состава комиссии утверждена. Два человека увольняются в ноябре дополнительно. Я также знаю, что я уволен. Это решение уже принято", - цитирует "Укринформ" его заявление в ходе отчета в Верховной Раде.

По словам Вовка, комиссия может стать полностью независимым органом, если ее финансирование будет увеличено.

"Я считаю, что Комиссия работает независимо. Депутаты приняли правильное решение, приняв этот закон (о НКРЭКУ - ред.) и добавили независимости комиссии в части принятия решений, но до сих пор не приняли решение о финансовом обеспечении", - заключил он.