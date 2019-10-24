Глава ОП Богдан рассказал о подозрении ГПУ против себя

Глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан считает, что все подозрения Генеральной прокуратуры Украины в его отношения - это выдумки и медиаатака. Он заверил, что к этому может быть причастна бывшая власть.

Об этом он рассказал в комментарии "Вестям".

24 октября стало известно, что Генеральная прокуратура Украины может вручить главе Офиса президента Андрею Богдану подозрение. Дело касается его прошлой работы на премьера Николая Азарова.

Однако информация появилась в СМИ утром, и с того времени никто в Генеральной прокуратуре ее не прокомментировал.

Сам глава ОП Андрей Богдан заявил, что информация о подозрении ГПУ против него - это не более чем выдумка, которая похожа на медиаатаку.

Он пояснил, что не знает, откуда такая информация у медиа и о чем они говорят.

Богдан подчеркнул, что за медиаатакой на него может стоять бывший президент и нынешний депутат Украины Петр Порошенко.

Ранее представитель Евросоюза заявила, что глава Офиса президента Украины Андрей Богдан является опасным человеком, который бросает тень на всю команду нового лидера Украины. Руководитель ОП должен оставить свою должность.

Ранее Андрей Богдан публично поставили крест на договоренностях с миллиардером Игорем Коломойским по поводу ПриватБанка. Экс-депутат Сергей Лещенко уверен, что это серьезный сигнал: Владимир Зеленский начал обретать независимость от олигарха.

Dialog.ua

https://www.dialog.ua