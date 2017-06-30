Глава Пентагона Джеймс Мэттис в ближайшее время посетит Украину - Полторак

Мэттис принял приглашение посетить Украину. По словам министра обороны Украины, встреча пройдет в ближайшее время

Глава Пентагона Джеймс Мэттис, широко известный по прозвищу Бешеный пес, посетит Украину. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак по итогам двусторонней встречи с американским коллегой в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы обменялись мнениями на счет ситуации в Украине и мире, перспективах сотрудничества между оборонными ведомствами Украины и США. Он подтвердил, что принял приглашение президента Украины прибыть в Украину", - заявил Полторак.

По его словам, встреча пройдет в ближайшее время.

26 июня президент Петр Порошенко сообщил, что в июле в Украину с визитом приедет также государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

