Глава САП подписал представление на снятие неприкосновенности с нардепа Олеся Довгого

Руководитель САП подписал представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата группы Воля Народа Олеся Довгого. Об этом сказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сегодня на пресс-конференции в Киеве, - передает корреспондент "ОстроВа".

"Вчера было подписано представление на снятие неприкосновенности, поскольку мы считаем, что доказательств, собранных для оглашения подозрения, достаточно для внесения представления", - сообщил он.

В настоящее время, по словам Холодницкого, представление направлено Генеральному прокурору Юрию Луценко.

Он отметил, что представление касается уголовного производства по факту выделения земельных участков в Киеве в 2007-2009 гг.

