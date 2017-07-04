Глава СБУ назвал истинную цель кибератаки на Украину

Главной целью масштабной кибератаки на Украину, которая была проведена 27 июня, являлась дестабилизация ситуации, а вымогательство денег было только прикрытием.

Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает LIGA.net.

По его словам, уголовное производство зарегистрировано в Национальной полиции, однако расследование ведут не только украинские спецслужбы, но и их международные партнеры.

Грицак подчеркнул, что специалисты СБУ включились в работу, чтобы понять, что происходит и выстроить систему противодействия в первый же день атаки, 27 июня.

В то же время, руководитель службы не стал называть конкретного заказчика атаки.

"К сожалению, я не могу до конца сказать, кто. Что хочу сказать, поскольку уголовное производство находится в Национальной полиции, но мы с нашими международными партнерами приходим к одному и тому же выводу: для организации такой мощной кибератаки были задействованы значительные силы, это первое", - заявил он.

Вторым пунктом сообщения Грицака стало то, что "цель была замаскирована под якобы вымогательство средств, 300 долларов, и вы знаете, что, по предварительным данным, было собрано порядка 12 тысяч".

"Но к организации этой атаки причастны хакерские группировки, которые в свое время атаковали украинские энергетические объекты. Настоящий мотив, мы понимаем - дестабилизация ситуации в нашем государстве. Дальше додумывайте сами", - резюмировал он.

Как сообщали "Комментарии", 27 июня ряд украинских компаний и банков подверглись хакерским атакам с помощью вируса Petya, который, в частности, парализовал работу Кабмина и системы Чернобыльской атомной электростанции.