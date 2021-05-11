Глава СБУ повідомив, де знаходяться Медведчук і Козак

За даними СБУ, народний депутат Віктор Медведчук перебуває в Україні, його колега по фракції "ОПЗЖ" Тарас Козак - в РФ.

Про це повідомив на брифінгу голова Служби безпеки України Іван Баканов, передає кореспондент Укрінформу.

«Козак перебуває в РФ і не планує повертатись. Щодо Медведчука, то сьогодні встановлюється його місцезнаходження, але за нашою інформацією, він перебуває в Україні, оскільки він в’їхав в Україну і поки з України не виїхав», - заявив Баканов.

Він повідомив, що підозра Медведчуку скерована за місцем роботи – до Верховної Ради, а також за місцем його проживання.

Раніше Генеральний прокурор Ірина Венедіктова поінформувала, що підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Згодом на брифінгу вона підтвердила, що йдеться про народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

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Служба безпеки України 11 травня проводить обшуки в будинку голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

РНБО 19 лютого ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, серед яких народний депутат від ОПЗЖ Медведчук і його дружина Оксана Марченко. Обмеження ввели у зв'язку з розслідуванням СБУ щодо фінансування ними тероризму.

3 квітня народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Євросолідарність") заявив, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження про державну зраду щодо народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака (фракція "ОПЗЖ").