Глава СБУ связал авиакатастрофу Ту-154 и гибель посла Росии в Турции

Две трагических события - гибель российского посла в Турции и авиакатастрофа российского самолета Ту-154 будут иметь последствия для мирового сообщества.

Такую позицию высказал глава СБУ Василий Грицак в эфире ток-шоу "Hard Talk" телеканала "112 Украина".

"Был ли это террористический акт или какая-то неисправность самолета, я думаю, говорить еще рано. В любом случае, мне не нравится только тот факт, что, действительно, недавно погиб посол России в Турции при известных всем обстоятельствах, и сегодня самолет. Это может иметь определенные последствия для мирового сообщества", - сказал Грицак.

Он также высказал мнение, что одновременная гибель такого количества людей - это трагедия для государства.

"У меня очень мало данных, чтобы делать какие-то беспристрастные выводы, тем более мы не расследуем это дело, и доступа к тем материалам у нас нет", - отметил глава СБУ.

Он добавил, что планируется анализ как общедоступных, так и закрытых данных.

Как сообщалось, российский самолет Ту-154 исчез с радаров в воскресенье в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе съемочные группы Первого канала, телеканала "Звезда" и НТВ, а также хор и музыканты ансамбля имени Александрова, которые летели поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. По уточненным данным, на борту Ту-154, потерпевшего катастрофу, находились 92 человека.

19 декабря в Центре современного искусства в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов. В российского дипломата стрелял 22-летний Мевлют Мерт Алтинташ.