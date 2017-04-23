Глава украинского МИД прокомментировал подрыв патруля ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнование семье погибшего члена патруля и всей команде СММ ОБСЕ и заявил о необходимости "максимально тщательного" расследования трагедии.

Также он призвал обеспечить безопасность СММ и свободу действий в соответствии с мандатом. Об этом Климкин написал в своем Twitter.

1/2 Висловлюю співчуття сім'ї загиблого та всій команді @OSCE_SMM.

Пораненим надаватимемо всю необхідну медичну підтримку. - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 23 квітня 2017 р.

2/2 Необхідне макс.ретельне розслідування трагедії з авто @osce_smm на окупов.території і забезп.безпеку СММ і свободу дій згідно з мандатом - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 23 квітня 2017 р.

Сегодня при осуществлении патрулирования в ОРЛО подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Глава ОБСЕ Себастьян Курц сообщил, что в результате взрыва один сотрудник миссии погиб, еще один получил ранения. Позже стало известно, что количество раненых наблюдателей увеличилось до двух человек.