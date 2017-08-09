Глава "Укрзализныци" Балчун подал в отставку

Председатель Публичного акционерного общества "Укрзализныця" Войцех Балчун подал в отставку. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройман в своем Twitter-аккаунте.

По словам главы Кабинета министров, данное решение было принято Балчуном в связи с личными обстоятельствами.

"Хочу выразить благодарность за проведенную работу Войцеху Бальчуну, который по личным обстоятельствам вынужден оставить должность руководителя "Укрзализныци", - написал украинский премьер.

Заявление будет рассмотрено на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее в "Укрзализныце" заявляли, что контракт с председателем правления Публичного акционерного общества "Укрзализныця" Войцехом Балчуном формально продлен до 9 июня 2019 года.

Войцех Балчун сообщил, что его заработная плата имеет несколько составляющих: к сумме прописанной в контракте добавляются премии, зависящие от результатов проведенной работы.