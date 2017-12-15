Глава Венецианской комиссии прокомментировал судебную реформу в Украине

Президент Петр Порошенко провел встречу с председателем комиссии Совета Европы "За демократию через право" (Венецианской комиссии) Джанни Букиккио, в ходе которой собеседники обсудили вопросы формирования Верховного суда и создание Антикоррупционного суда.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Порошенко подчеркнул, что председатель Венецианской комиссии является "сильным и надежным другом Украины".

Порошенко напомнил, что именно сегодня, 15 декабря, начнется работа нового Верховного суда. "Старая коррумпированная, неэффективная и несправедливая судебная система должна уйти", - отметил он.

Букиккио поддержал слова Порошенко и подчеркнул, что этот день стал возможным и благодаря инициативе президента Украины о проведении судебной реформы. "Действительно для Украины, для Европы (это - знаменательный день) благодаря Вашей инициативе", - подчеркнул председатель Венецианской комиссии.

Букиккио также отметил эффективное сотрудничество Украины и Венецианской комиссии. Он подчеркнул, что следит за развитием ситуации в Украине с 1996 года: "Впервые, после Вашего избрания президентом Украины, дела сдвинулись с места в верном направлении. Шаг за шагом мы вместе делаем хорошее дело", - отметил он.

Председатель Венецианской комиссии также отметил, что продолжит сотрудничать с Украиной в поддержке ее европейских стремлений.

Также Букиккио добавил, что внедрение судебной реформы в целом и введение нового Верховного суда, в частности, имеет большое значение не только для украинских граждан, но и для иностранных инвесторов. "Правосудие является предпосылкой для привлечения инвесторов", - подчеркнул он.

8 ноября Порошенко направил председателю Верховной Рады Андрею Парубию письмо с предложением принять предусмотренные регламентом ВР мероприятий для отзыва законопроекта No6011 "Об антикоррупционных судах", а также как можно быстрее поручить председателю профильного комитета создать рабочую группу по наработке соответствующего законопроекта с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

Сегодня, 15 декабря, Порошенко заявил, что внесет на следующей неделе на рассмотрение парламента законопроект об Антикоррупционном суде.

В Венецианской комиссии считают, что единственным путем в борьбе с коррупцией на высоком уровне в Украине должно стать быстрое создание высокого специализированного антикоррупционного суда, как это предусмотрено законом "О судоустройстве и статусе судей", судьи которого будут избраны по прозрачной процедуре с участием международного сообщества.

Создание Антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества Украины и ее ключевого кредитора - Международного валютного фонда. 8 декабря в МВФ призвали Верховную Раду принять законопроект об Антикоррупционном суде как первоочередной. Об этом сообщает УНИАН.