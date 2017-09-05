Глава Высшего админсуда Нечитайло отправлен в отставку

Высший совет правосудия отправил в отставку главу Высшего административного суда Александра Нечитайло. Об этом сообщила пресс-секретарь ВСП Оксана Лысенко в Facebook.

"Высший совет правосудия отправил в отставку председателя Высшего административного суда Александра Нечитайло", - написала она.

Кроме того, Лысенко проинформировала, что ВСП отказал во внесении представления президенту о назначении Александра Билыка - на должность судьи Голосеевского районного суда города Киева, а Виктора Кицюка - на должность судьи Печерского районного суда города Киева и Станислава Ноздрякова - на должность судьи Подольского районного суда города Киева.



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