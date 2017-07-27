Глава Запорожской ОГА сообщил о высоком риске захвата власти в регионе

Председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль заявил о подготовке захвата государственной власти в области.

"С привлечением различных источников во властных кругах используются различные пути сбора и передачи информации служебного характера.

Аккумуляция средств для финансирования протестных акций происходит за счет получения в противоправный способ бюджетных средств", - сказал Брыль на сессии облсовета, передает "Радио Свобода".

По словам чиновника, с этой целью готовится саботаж социальных программ и реформ, чтобы в дальнейшем использовать недовольство населения для участия в протестах.

"Злоупотребление бюджетными средствами, торможение экологических программ, преступления в сфере земельных отношений, блокировки программ на социальных направлениях, деструктивная деятельность в медицине, строительстве дорог, коммунальных инфраструктур и других стратегических объектов вызывает растущие протестные настроения среди населения, планируется использовать для достижения указанных преступных планов", - отметил Брыль.

Председатель Запорожской ОГА пообещал направить соответствующие обращения по этому поводу вместе с имеющимися фактами президенту, Генпрокуратуре и СБУ.