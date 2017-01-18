Главарь "ДНР" Захарченко отказался от объединения с "ЛНР"

Главарь "ДНР" отказался от объединения с "ЛНР"

Володя Костик

Главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко заявил, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей не будут объединяться в одну так называемую "республику".

Об этом он заявил во время своей поездки в оккупированный полуостров Крым, новость передает "Пресса Украины".

Причиной отказа Захарченко назвал то, что ранее он и главарь террористов "ЛНР" Игорь Плотницкий подписали Минские соглашения.

"Это значит, что стоят две подписи как глав государств. На сегодня любое объединение - это изменение самого минского формата, на что мы в данный момент не готовы", - сказал террорист.

Кроме того, главарь "ДНР" добавил, что фактически "республики" уже давно объединились, когда в мае 2014 года провели так называемый "референдум" об образовании мифической "Новороссии".

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в Москве начали рассматривать вопрос об объединении так называемых "ДНР" и "ЛНР" в одну образование.

Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат Надежда Савченко заявила о том, что украинской власти следует временно отказаться от претензий на полуостров Крым, чтобы мирным способом освободить оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.