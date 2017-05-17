Главарь ОРДЛО Плотницкий рассказал об "условиях возвращения" в Украину

Главарь банды ОРДЛО Игорь Плотницкий заявил о возможности "реального возвращения в состав Украины".

Об этом пишут российские "Известия".

Наши жители на референдуме сказали: "Мы - русский мир". И если Украина будет настроена пророссийски, с пониманием, что мы - братья, единая семья, это и есть русский мир, тогда это возможно, - отметил он.

Плотницкий считает, что для возвращения "ЛНР" необходима смена власти.

Неонацистский режим - это не вся Украина, не весь народ. Мы понимаем, что там есть здоровые силы, которые не просто поддерживают нас, а будут нас встречать, когда придет время, - заявил главарь банды.

Ранее главарь фейковой "ДНР" Александр Захарченко в интервью российским "Известиям" заявил, что не исключает сосуществования "республики" с остальной Украиной на конфедеративных началах.

Рано или поздно мы их простим, но после покаяния, - резюмировал террорист.

Тем временем в самой ЛНР хотят сковырнуть Плотицкого с трона.

Trust.UA

http://www.trust.ua