Главе Деснянского района Киева предъявили подозрение в декларировании недостоверной информации

Детективы НАБУ вручили председателю Деснянской районной государственной администрации Киева Геннадию Заболотному уведомление о подозрении в декларировании недостоверной информации, сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро вечером в четверг, 22 марта.

По данным следствия, Заболотный, будучи главой Березовской РГА Одесской области, внес в свою е-декларацию за 2015 год заведомо неправдивую информацию. Речь идет о земельном участке, а также о корпоративных правах на сумму более 2 миллионов гривень, которые подозреваемый в 2015 году бесплатно передал своей супруге.

В НАБУ усмотрели в действиях Заболотного преступный умысел. Следствие считает, что таким образом подозреваемый пытался скрыть имущественное состояние своей семьи, чтобы не допустить обнародования этой информации в открытых источниках.

Факт нарушения должностным лицом закона "О предотвращении коррупции" подтвердили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции.

НАБУ инкриминирует подозреваемому преступление, предусмотренное ст.366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации). Расследование велось с декабря 2016 года.

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Геннадий Заболотный возглавляет Десняннскую райгосдаминистрацию Киева с января 2018 года. Ранее он занимал должность председателя Березовской РГА Одесской области. Указ о его назначении подписал президент Петр Порошенко в сентябре 2015 года, когда Заболотный выиграл конкурс на замещение этой должности.

До прихода на госслужбу Заболотный занимался бизнесом, в 2000-2015 годах числился физическим лицом-предпринимателем.