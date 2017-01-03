Главе МИД Австрии показали разрушенный российскими оккупантами Донбасс

Павел Климкин и Себастьян Курц побывали с рабочим визитом в Донецкой области.

Главе Министерства иностранных дел Австрии и председателю ОБСЕ Себастьяну Курцу во время рабочего визита в Донецкую область показали последствия агрессии российских оккупантов на востоке Украины, сообщают в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины."Сегодня Себастьян Курц своими глазами увидел разрушительные последствия российской агрессии против Украины", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном в Facebook.

Во время визита глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Австрии Себастьян Курц посетили офис Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Мариуполе, а также ряд других объектов. В том числе контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Пищевик" и село Виноградное в Донецкой области.

Министры осмотрели учебный проект Международного комитета Красного Креста по минным рискам и приняли участие в церемонии передачи противоминных маркеров представителям мэрии Мариуполя.

Ранее сообщалось, что Австрия переняла от Германии председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2017 году.

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что после начала председательства его страны в ОБСЕ намеревается посетить Донбасс, в частности районы вблизи Мариуполя. Он также выступает за смягчение санкций против России.

В понедельник, 2 января, глава МИД Австрии Себастьян Курц и министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыли с рабочим визитом в Донецкую область, где обсудят состояние имплементации Минских соглашений и ситуацию в Донбассе.