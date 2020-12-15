Глави Мінекології та Мінветеранів подали у відставку - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив профільним комітетам парламенту розглянути заяви про звільнення від міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського та міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба.

"Надійшли заяви про звільнення від двох міністрів - від міністра захисту довкілля та природних ресурсів і міністра у справах ветеранів. Я прошу комітети зібратися завтра розглянути зранку ці питання, щоб ми могли винести їх на пленарне засідання. Даю відповідне доручення", - зазначив спікер на засіданні ВР у вівторок увечері.

