Глави МЗС країн Нормандського формату налаштовані на зустріч у вересні, - Кулеба

Зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць Нормандського формату (Україна, Німеччина, Франція, Росія) планується у вересні, після зустрічі радників лідерів країн, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"План полягає в тому, щоб міністри зустрілися після того, як зустрінуться радники лідерів "нормандського формату". Станом на зараз зустріч радників запланована, триває активна підготовка до неї. Буквально, сидячи у Верховній Раді я час від часу відволікався на листування з колегами щодо підготовки до цієї зустрічі. Тому, як тільки радники зустрінуться, ми побачимо, як мине ця зустріч, чи буде результатів досягнуто, і я думаю, що якщо не станеться на цій зустрічі нічого форс-мажорного, буде створено умови і для зустрічі міністрів закордонних справ", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс- Україна.

За словами міністра, глави МЗС, як і раніше, налаштовані на проведення цієї зустрічі у вересні, і глава МЗС РФ Сергій Лавров не проти проведення такої зустрічі.

"І я, і мої німецький та французький колеги налаштовані на проведення цієї зустрічі у вересні. І, наскільки мене поінформували мої колеги, яких я згадав, російський міністр Сергій Лавров також не заперечує проти проведення такої зустрічі", - додав він.