Глави МЗС України і Канади обговорили наступний етап перемовин з Іраном

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба і Канади Франсуа-Філіп Шампань у ході телефонної розмови обговорили взаємодію у сфері безпеки і координацію дій перед наступним етапом переговорів з Іраном щодо компенсацій за збиття літака рейсу PS752.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Співрозмовники відзначили взірцеву взаємодію України та Канади у сфері безпеки. Дмитро Кулеба висловив вдячність за активну участь канадських військовослужбовців в операції "Unifier" та важливий внесок Збройних Сил Канади у зміцнення безпеки нашої держави у взаємодії зі Збройними силами України. Франсуа-Філіп Шампань повідомив про рішення канадського уряду виділити додаткові 4,3 млн канадських доларів на підтримку сектору безпеки та оборони України", - йдеться у повідомленні.

Кулеба поінформував про завершальну стадію формування української делегації для переговорів щодо розширення дії Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

"Сторони приділили увагу поглибленню економічної співпраці та продовженню діалогу щодо лібералізації візового режиму. Співрозмовники обговорили подальше впровадження реформ, направлених на розвиток української економіки та інтеграцію України до ЄС і НАТО", - поінформували у МЗС.

Зазначається, що особливо важливою темою розмови стала подальша координація дій перед наступним етапом переговорів з Ісламською Республікою Іран щодо компенсацій за збиття літака рейсу PS752.

Керівники зовнішньополітичних відомств також обмінялися думками стосовно перебігу подій у Республіці Білорусь.

Канадський міністр висловив співчуття міністрові, всім рідним і близьким загиблих у трагічній катастрофі військового літака АН-26Ш на Харківщині.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

У Києві 30 липня за участю іранської делегації відбулися перемовини щодо компенсацій за збиття Іраном літака МАУ.

31 липня в Офісі Генпрокурора поінформували, що наступний раунд переговорів з Іраном щодо розслідування авіакатастрофи заплановано на жовтень.