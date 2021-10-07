Глави МЗС України та Туреччини обговорили розвиток військово-технічного співробітництва

Міністри закордонних справ України і Туреччини Дмитро Кулеба та Мевлют Чавушоглу провели дев'яте засідання спільної групи стратегічного планування, повідомило Міністерство закордонних справ України.

"Ми обговорювали сьогодні подальший розвиток військово-технічного співробітництва, зокрема виробництво безпілотників Bayraktar в Україні. Туреччина також цікавиться можливостями українського "Антонова".

Ефективність наших літаків була яскраво доведена під час ліквідації пожеж у Туреччині", - наводить слова Кулеби прес-служба МЗС Україна в четвер.

Міністри обговорили стан виконання домовленостей, досягнутих на найвищому політичному рівні, та перспективи подальшої українсько-турецької співпраці у сферах політики та безпеки, торгівлі та інвестицій, оборонної промисловості, енергетики, інфраструктури, транспорту та літакобудування.

Зокрема, Чавушоглу висловив подяку Україні за допомогу в подоланні лісових пожеж у Туреччині влітку цього року. "Ми ніколи не забудемо цю допомогу, яку надала дружня Україна в моїй рідній Анталії та сусідній провінції Мугла", - наголосив глава МЗС Туреччини.

Сторони домовилися провести наприкінці січня - на початку лютого 2022 року в Києві десяте засідання стратегічної ради високого рівня під головуванням президентів України та Туреччини. Засідання буде приурочене 30-річчю встановлення дипломатичних відносин між державами.

Глави МЗС приділили ключову увагу безпековій ситуації в регіоні Чорного моря, зокрема підготовці до проведення цього року в Анкарі політико- безпекових консультацій на рівні керівників зовнішньополітичних та оборонних відомств України і Туреччини у форматі "Квадрига". Кулеба та Чавушоглу також обговорили зміцнення співпраці між військово-морськими силами і у двосторонньому, і в багатосторонньому форматах.

"Ми єдині з Мевлютом у тому, що в Чорному морі потрібно забезпечити баланс безпеки та інтересів. Чорне море не має бути простором для агресивних дій однієї з країн. Україна та Туреччина тісно співпрацюють для досягнення цієї мети", - наголосив Кулеба.

Сторони обговорили подальшу практичну взаємодію в рамках "Кримської платформи", домовилися приділити пріоритетну увагу та координувати дії щодо забезпечення прав людини на тимчасово окупованому півострові.

Кулеба додав, що сторони також обговорили питання енергетичної безпеки, зокрема у контексті постачання газу.

Міністри підписали план консультацій між МЗС України та МЗС Туреччини на 2022-2023 роки, який передбачає обмін досвідом у різних сферах взаємного інтересу.

Як повідомлялося, 7-8 жовтня міністр закордонних справ Турецької Республіки Мевлют Чавушоглу відвідує з візитом Україну (м. Львів) на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.