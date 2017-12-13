Главные темы переговоров Порошенко и Дуда

В среду, 13 декабря, в Харькове президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с Президентом Польши Анжеем Дудой, наблюдателями из миссии ОБСЕ и представителями Программы развития ООН.

Об этом сообщает Посольство Республики Польша в Украине в Facebook.

"Уже завтра президент РП Анджей Дуда посетит Украину! Встретится с Президентом Украины Петром Порошенко, наблюдателями из миссии ОБСЕ и представителями Программы развития ООН", - говорится в сообщении.

Также отмечается также, что Дуда почтит память польских солдат, которые были убиты НКВС.

Ранее в пресс-службе Президента Украины сообщали, что главной темой переговоров лидеров двух государств в среду в Харькове станут стратегические вопросы двустороннего политического сотрудничества, а также усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны, в том числе в контексте противодействия российской агрессии.