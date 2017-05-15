Петр Порошенко провел первую за год пресс-конференцию. Президент отвечал на вопросы журналистов два часа. Сам он больше всего внимания уделил безвизу со странами ЕС.

Представителей СМИ большего всего интересовало дело об убийстве Павла Шеремета и война на востоке страны.

Корреспондент.net собрал главные тезисы пресс-конференции Порошенко.

Исторический безвиз

Собственно, созвать пресс-конференцию Петр Порошенко решил в связи с предоставлением Украине безвизового режима со странами ЕС. До этого почти год президент хранил обет молчания.

Внедрение безвизового режима с ЕС - это преодоление последствий Переяславской рады и выход из так называемых постсоветских государств, заявил Порошенко.

"Теперь разве что сумасшедшие могут считать Украину частью "русского мира", - сказал Порошенко.

Он также процитировал Николая Хвылевого: "Прочь от Москвы, даешь Европу".

По словам президента, сейчас граждане Украины имеют возможность путешествовать без виз в 52 страны. В июне к этому списку добавляется еще 34 европейских государства.

"Более 3 миллионов 300 тысяч украинцев получили биометрические паспорта", - завил Порошенко, выразив уверенность, что есть также значительная часть украинцев, имеющих действующие открытые шенгенские визы в паспортах без биометрического чипа.

"В 2016 году украинцы более 16 миллионов раз пересекали границу с ЕС... Они теперь не будут иметь нужды стоять в очередях в посольствах", - подчеркнул Порошенко.

Жители Донбасса и Крыма смогут ощутить преимущества безвиза только после возвращения в состав Украины.

"Сейчас этими преимуществами смогут пользоваться временно перемещенные лица после проведения соответствующей процедуры", - заявил президент.

Про Онищенко

Напомним, что беглый народный депутат Александр Онищенко обвиняет Порошенко в коррупции и утверждает, что записал разговор с президентом на наручные часы.

Онищенко обещал опубликовать запись разговора с президентом после его пресс- конференции. Дело за ним.

Порошенко заявил, что, если Онищенко имеет компрометирующие записи, он должен предоставить их следствию и суду.

"Если есть что-либо сообщить у господина Онищенко, он должен был прийти к следственным органам, прийти в суд - дать объяснения и в суде защищаться. Если он имеет что-то дополнительно передать следственным органам, как он говорил - в НАБУ, в прокуратуру, американцам или кого-либо иному, - я считаю, что это абсолютно правильный путь. Вместе с тем, чтобы дать пояснения по своим преступлениям, передать все, что угодно, что он имеет", - сказал президент.

"Если же эти тезисы выстраиваются, используя друзей, чтобы построить политическую защиту, получить политическое убежище - я считаю, что ничего общего с расследованием, установлением истины и привлечением к ответственности это не имеет", - заявил он.

О деле Шеремета

Про убийство Павла Шеремета на пресс-конференции было больше всего вопросов.

"К сожалению, я ждал лучшего результата (расследования). И не доволен, что до сих пор у нас нет убийцы, и он не привлечен к ответственности", - сказал президент.

Порошенко предложил журналистам, у которых есть доказательства по резонансным делам, ничего не ждать, а идти с ними лично к нему.

"Если представители СМИ, пожалуйста, я вас приглашаю к себе, мы спокойно это обсудим", - сказал глава государства.

Он отметил, что в том числе готов принять журналистов, если у них трудности с доступом к соответствующему руководству правоохранительных органов.

"Если у вас трудности со встречей с главой СБУ господином Грицаком, министром внутренних дел господином Аваковым, с генеральным прокурором господином Луценко... Я думаю, что вы не имеете трудностей, но, если..., я приглашаю к себе", - подчеркнул Порошенко.

О свободе

Порошенко убежден, что в Украине сейчас беспрецедентный уровень свободы.

"Такой уровень свободы, который есть сейчас, в том числе в отношении гражданского общества, является беспрецедентным. Никогда за всю историю Украины не было такого уровня свободы и в отношении журналистов, и в отношении гражданского общества", - заявил Порошенко.

О СБУ

Президент отметил, что СБУ сейчас имеет чрезвычайные задачи в связи с гибридной войной, ведущейся Россией против Украины. Порошенко похвалил СБУ.

"По количеству террористических атак, которые остановила СБУ, превышает лучшие показатели европейских стран", - сказал президент.

"С февраля 2015 года, когда я узнал, что отдельные аналитические центры имеют аналитическое обеспечение СБУ, я прочитал их содержание и сказал, что такого аналитического обеспечения мне не нужно", - сказал Порошенко.

О России

"Мы не можем достичь мира только потому, что Путин не хочет выполнять Минские соглашения. Они позволяют идти в суд и привлекать преступника к ответственности", - сказал Порошенко.

По его мнению, ситуация в Украине отличается от ситуации в Сирии, Осетии или Приднестровье тем, что под соглашениями стоит подпись РФ.

"Знаете, чем наша ситуация отличается от Осетии, от Приднестровья, от Сирии - под Минскими соглашениями стоит подпись Путина. Это дает возможность привлечь Россию и Путина к ответственности", - заявил Порошенко.

Он убежден, что альтернативы Минским соглашениям пока нет.

О Гонтаревой

У Порошенко есть несколько кандидатов на должность главы Национального банка Украины.

"Как вы знаете, согласно украинскому законодательству увольнять главу НБУ может только Верховная Рада. И я глубоко убежден, что это голосование должно состояться тогда, когда мы будем иметь кандидатуру, которая получит поддержку Верховной Рады, пройдет это голосование и важнейший финансовый регулятор страны будет находиться под новым руководством", - отметил он.

"Я не исключаю, что это (голосование Рады за назначение нового главы НБУ) может произойти и до летних парламентских каникул, чтобы мы не ждали осени. Думаю, что эта новость уже может быть достаточной", - добавил президент.

Порошенко поблагодарил Валерию Гонтареву за работу по обеспечению финансовой стабилизации украинской финансово-банковской сферы, очистку банковской сферы от проблемных банков, и за наведение порядка в рефинансировании.

О США

Соединенные Штаты Америки обещают назначить лицо, ответственное за сотрудничество с Украиной, сообщил Порошенко.

"Было несколько телефонных разговоров с президентом Трампом. Очень блестящих. Разговаривал с вице-президентом Пенсом. Я имел очень подробную беседу с госсекретарем Тиллерсоном. Мы достаточно эффективно сотрудничаем с Конгрессом", - сказал президент.

О двойном гражданстве

"Я действительно подписал указы, и это делалось и другими президентами, о прекращении украинского гражданства по разным причинам. В том числе, и в связи с невыходом из иностранного гражданства, когда оно было предоставлено. И это измеряется сотнями, не тысячами, но сотнями", - сказал Порошенко.

Позже он сказал, что "никаких других вопросов в комиссии по вопросам гражданства в настоящее время не существует".

"Я буду действовать в пределах компетенции и Конституции и своего конституционного права прекращения украинского гражданства, в первую очередь, министров, депутатов и чиновников", - добавил Порошенко.

"Для меня неприемлемо, что в украинском парламенте есть лица с двойным, или тройным гражданством", - сказал Порошенко.

О банке

Порошенко заявил, что увеличение прибыли, принадлежащего ему "Международного инвестиционного банка" не связано с сотрудничеством с государственными органами.

"Почему так произошло, я также навел справки. Потому что в прошлом году во время проверки Национальным банком, а здесь все были равны, были начислены резервы, и банк направил прибыль на формирование резервов, выполняя требования НБУ. Сейчас, когда резервы сформированы, он показал прибыль", - отметил президент.

О втором сроке

"Согласно Конституции, каждый гражданин, достигший 35 лет, имеет право баллотироваться в президенты. Мне уже есть 35 лет .... Думаю, на сегодняшний день рано говорить о составе кандидатов в президенты", - добавил Порошенко.

"Еще есть два года президентских полномочий. Есть еще много чего, что нужно сделать .... В сентябре в своем докладе в Верховной Раде я представлю свое видение развития страны на этот и следующий годы", - отметил президент.

О жене и сыне

Порошенко сообщил, что в курсе истории с футболкой его сына и надписью "RUSSIA".

"Я раньше не видел эту фотографию, она из приватного Инстаграма. Она касается ночи на Хэллоуин, и это был вертеп на природе. Кто-то нарядился чертом, кто-то надел футболку с Россией", - заявил президент.

Также он подчеркнул, что после того, как СМИ написали о футболке его сына, он поговорил с ним, и объяснил, что так делать нельзя.

"Я расцениваю даже в вертепе, даже на Хэллоуин такое поведение неуместным", - пояснил Порошенко.

Прокомментировал Порошенко и то, что его жена Марина будет вести программу на телеканале "Украина", который принадлежит Ренату Ахметову.

"Она ведет активную гражданскую деятельность. И что до того, что она собирается снимать цикл передач - не политических абсолютно - она со мной не советовалась. Но я посмотрел анонс - мне понравилось", - сказал он.

О Евровидении

"Всегда найдется кто-то, кто выскочит и продемонстрирует, считая, что это и есть свобода", - сказал президент.

"Десятки тысяч человек, включая волонтеров, сделали сверхусилие, чтобы не просто сделать этот праздник, а показать Украину миру, и тут вылезает одна, извините, попа, которая думает, что это именно то, что мир должен видеть из Украины", - добавил он.

По словам главы государства, он этим случаем очень разочарован. "Но считаю, что это нам впечатление от праздника не испортило", - отметил президент.

Порошенко похвалил организаторов Евровидения в Украине за проведение конкурса на очень высоком уровне.

Также он сказал, что ему очень понравилось выступление победителя - португальца Сальвадора Собрала.

Источник: korrespondent.net