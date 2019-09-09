Главный переговорщик Зеленского. Кто такой Андрей Ермак

Переговорщик, бизнесмен, друг украинских селебрити и не очень удачный продюсер с мечтой об Оскаре

35 украинцев вернулись домой из России. По словам Зеленского - это только начало. Должен состоятся второй и третий этап по урегулированию российско- украинской войны. Переговоры с государством-агрессором ведет юрист, бизнесмен, кинопродюсер и друг президента - Андрей Ермак. LIGA.net собрала все сведения о Ермаке.

БЛИЗКИЙ ДРУГ. На торжественном заседании Верховной Рады 29 августа в ложе правительства собралась команда Владимира Зеленского: глава Офиса президента Андрей Богдан, его замы - Кирилл Тимошенко и Руслан Рябошапка (назначенный тем же вечером генпрокурором) и два помощника - Сергей Шефир и Андрей Ермак.

47-летний Ермак наименее известный представитель команды президента, но не менее близкий, чем кварталовцы. У него, как и у первого помощника президента Шефира, прямой контакт с президентом. "Мы - те люди, которые осуществляют функции, непосредственно делегируемые президентом", - комментировал свои полномочия Ермак.

В интервью Интерфакс-Украина Ермак сказал, что дружит с Зеленским: "Я могу назвать его своим другом". Пять лет назад Зеленский в Facebook подшучивал над своим будущим помощником: "Ты здесь (на фотографии) такой мужественный, на себя не похож". "Стильный такой чб Андрей", - коомментировал Зеленский. "Так получилось", - оправдывался Ермак. "Та ты шо!", - пишет Елена Зеленская под портретом Ермака, где он в черных очках и с сигаретой в руке.

Среди других снимков Ермак был среди приглашенных на свадьбу Владимира Дантеса (Гудкова) и Надежды Дорофеевой.

ГЛАВНЫЙ ПЕРЕГОВОРЩИК. Если в начале лета Ермак говорил, что он выполняет разные задачи в президентском офисе, то в июле у него появилось конкретное направление - международные отношения. Как рассказали LIGA.net несколько собеседников в президентской партии, в этот период Зеленский поручил Ермаку вести переговоры с Кремлем об обмене пленными.

С этого времени Ермак сопровождал президента на международных встречах, в том числе во время поездки в Варшаву, где Зеленский встречается с польским коллегой и вице-президентом США Майклом Пенсом. Ермак также проводил переговоры как представитель президента в нормандской четверке вместе с главой МИД Вадимом Пристайко. Эта встреча состоялась в Берлине в начале сентября. На встрече РФ представлял советник Путина Владислав Сурков.

Ранее Ермак встречался с адвокатом президента США Рудольфо Джулиани. После обмена Зеленский подтвердил: Ермак действительно возглавлял координационную группу Украины по обмену пленными.

ЧТО О НЕМ ГОВОРЯТ. Молодые депутаты Слуги народа или вообще не слышали о Ермаке, или отказались комментировать. Представительница комитета по международным делам Елизавета Ясько решила не говорить со СМИ о деятельности Ермака, попросив обратиться к другим депутатам. Коллега по фракции Ольга Смаглюк-Василевская слышала о Ермаке, но сказала, что "толком ничего о нем ничего не знает".

В руководстве фракции оказались более сговорчивыми. О Ермаке говорят: "нормальный парень" и "сильный переговорщик", так как ему якобы удалось сгладить конфликт с адвокатом Трампа Рудольфо Джулиани. Деталей не раскрывают.

Замглавы СН Александр Корниенко считает, что у Ермака достаточно опыта, он силен в переговорах, так как закончил КИМО. "Он не серый кардинал, а нормальный член команды", - добавил глава фракции СН Давид Арахамия.

По словам других собеседников, Ермак держится в стороне от групп влияния в окружении Зеленского, но тяготеет к группе Квартала. "Он не из квартала, а только слегка касается этих людей", - объяснил собеседник из руководства СН.

БИЗНЕС И ВЛИЯНИЕ. Ермак владаеет или имеет долю в более чем 20 компаниях разного рода бизнеса: юридические услуги, охрана, фармацевтика, консалтинг, строительство и входит в учредители нескольких общественных организаций. Одна из них - Відчуй, занимается помощью людям с проблемами слуха. Туда также входит глава Ощадбанка Андрей Пышный с женой. Компанией Международная фармацевтицеская группа Ермак владаеет вместе с депутатом от СН, юристом Андреем Задорожным.

Известно, что Международная юридическая компания Ермака 16 лет предоставляет услуги в сфере защиты прав интеллектуальной собственности и авторского права. Эта компания одной из первых начала юридически сопровождать телеканалы и медийные группы. Среди клиентов - Интер Медиа Групп, Disney, Pixar, Universal. Дополнительно Ермак является членом Ассоциации предпринимателей Киева, а также Ассоциации юристов Украины.

V, VI,VIІ созывы Верховной Рады Ермак был помощником депутата от Партии регионов, борца Эльбруса Тедеева.

В последние несколько лет Ермак занимался также продюсированием фильмов в компании Garnet International Media Group. Недавно эта компания получила 26 млн гривень госсредств на съемки картины "Передчуття".

Ермак начал вкладывать деньги в кино "из-за любви к нему и веру в возрождение индустрии". Его самые известные продюсерские ленты: "Сквот32", "Правило боя", украинско-словацкий фильм "Межа". Ермак как продюсер во многом занимается картинами самостоятельно. "У меня такая позиция, если я продюсер, то должен принимать участие во всех процессах", - рассказывает он. Примечательно, что "Межа" стала одной из самых успешных картин 2017 года в Словакии, заработав там и в соседних странах больше $2 млн, а в Украине лишь $46 000.

До назначения в Офис президента, в период президентской кампании Зеленского, Ермак был погружен в продюсерскую деятельность - ездил по регионам, вместе с актерами из своих лент представлял фильмы в областных центрах. Но в целом кино, сделанное Ермаком, пока принесло ему только убытки.

"Они провалились с треском. "Межу" дважды выпускали, обвинив в провале прокатчиков, но не помогло. Финансовая успешность не всегда критерий хорошего кино, но в его случае фильмы очень плохие", - утверждает кинокритик Екатерина Слипченко. В любом случае, Ермак говорит, что мечтает об Оскаре. "Иначе зачем этим заниматься", - говорит он.

Дмитрий Бобрицкий журналист LIGA.net