Главный ревизор ГФС Киева попался на взятке 270 тыс. гривен

Правоохранители в пятницу задержали главного государственного ревизора - инспектора Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве после получения неправомерной выгоды в сумме 270 тыс грн.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Деньги фискал получил от субъекта хозяйствования за содействие в проведении внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности и отражение в акте проверки нарушений налогового законодательства, которые влекут за собой наложение минимальных финансовых санкций.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает ответственное положение, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.