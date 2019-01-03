Главным мотивом закрытия избирательных участков в РФ является безопасность - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин называет вопрос безопасности главной причиной закрытия украинской стороной в РФ избирательных участков.

"Главный мотив, который обусловливает закрытие участков в России, это, безусловно, безопасность. И речь здесь даже не о таких вещах, как возможная инфильтрация агентов ФСБ в состав избирательных комиссий, влияние на них и много чего другого. Нас тревожит, прежде всего, безопасность украинских граждан, которые, несмотря на административное и пропагандистское давление, все-таки осмелятся стать членами избирательных комиссий или и просто прийти на выборы", - написал П.Климкин в своей колонке на сайте "Украинская правда" в четверг.

Также глава внешнеполитического ведомства отмечает повышение градуса антиукраинских настроений в РФ "до уровня истерии". "Согласно опросам, в сентябре 2018 года в России плохо или очень плохо относились к Украине 56% населения. Поэтому мы не можем гарантировать, что в день выборов не будут устроены опасные провокации. Пострадать могут и украинские избиратели, и наши сотрудники, и в конечном итоге сами здания дипучреждений", - отметил он.

"Кроме того, можно не сомневаться, что все, кто будет участвовать в голосовании, обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий", - подчеркнул П.Климкин.

При этом он отметил, что на внеочередных президентских выборах 2014 года в списки избирателей было включено 49 тысяч 418 человек, при этом из них проголосовали лишь 1 тысяча 134. "И учтите, что между теми и нынешними выборами 5 лет войны, тысячи и тысячи погибших и раненые", - добавил министр.

В то же время, по его словам, в России сейчас находится более 2,5 млн граждан Украины и "какими бы не были мотивы их пребывания на территории страны-агрессора, мы должны о них беспокоиться". Глава МИД подчеркнул, что Украина уважает мнение каждого из своих граждан и их право участвовать в выборах, поэтому совместно с ЦИК были приняты меры для того, чтобы обеспечить возможность проголосовать тем соотечественникам, которые пожелают это сделать.

"Те украинские граждане, которые находятся на территории РФ временно (а это подавляющее большинство), смогут отдать свой голос в Украине по месту постоянного проживания, необходимо только убедиться, что вас внесли в списки. Те же, кто проживает в России постоянно, будут иметь возможность голосовать в посольствах Украины в Грузии, Финляндии и Казахстане", - написал П.Климкин.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины решением от 27 декабря 2018 года ликвидировала все пять заграничных избирательных участков на территории РФ. Согласно постановлению ЦИК, все эти пять избирательных участков переносятся с территории РФ в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.