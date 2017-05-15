Главы МИД стран ЕС поддержали продление санкций к РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что главы внешнеполитических ведомств стран ЕС в ходе встречи с ним заявляли о поддержке продолжения давления на РФ и продления санкций.

"Состоялась очень содержательная встреча с министрами иностранных дел Европейского союза. Очень содержательная, потому что мы успели обсудить и вопросы безопасности с очень мощными месседжами по Украине, поддержке и продолжению давления на Россию. Все присутствовавшие на встрече четко поддержали необходимость продолжения последовательного давления и, конечно, продолжения санкций", - сказал П.Климкин журналистам в Брюсселе в понедельник.

"Мы говорили о том, каким образом мы должны отреагировать на последние действия России в оккупированном Донбассе, мы говорили о том, каким образом мы должны реагировать на последнее ухудшение ситуации с безопасностью, на гибель мирных граждан", - добавил он.

П.Климкин отмечает, что поддержка ЕС "была и остается фундаментальной для того, чтобы Украина могла состояться как европейское и демократическое государство" и действия ЕС в плане давления на РФ в части продления санкций очень важны.