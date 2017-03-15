Главы МИД Украины и Польши открыли форум партнерства в Варшаве

Министры иностранных дел Украины и Польши Павел Климкин и Витольд Ващиковский приняли участие в открытии украинско- польского форума партнерства в Варшаве. Об этом на своем микроблоге в Тwitter сообщил П.Климкин, передает УНН.

"В Варшаве. С коллегой и другом Ващиковским открываем UA-PL Форум. Нашему стратегическому партнерству нет альтернативы", - написал глава МИД Украины.

В Варшаве. С коллегой и другом Ващиковским открываем UA-PL Форум. Нашему стратег. партнерству нет альтернативы https://t.co/TG2XqgAo7v - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 марта 2017 г.

Напомним, 15 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин находится с рабочим визитом в Республике Польша.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Украина и Польша будут совместно противостоять провокациям России с разрушением мест памяти.