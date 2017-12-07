Главы МИД Украины и Швеции обсудили сохранение санкций по России и возвращение Крыма

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его коллега из Швеции Маргот Вальстрем согласились с необходимостью использования международных санкций против России до прекращения оккупации украинских территорий.

Об этом они говорили на полях заседания Совета министров ОБСЕ в Вене, 7 декабря сообщает пресс-служба МИД Украины.

Также стороны обсудили несвоевременность любых инициатив, направленных на восстановление права голоса российской делегации в ПАСЕ без выполнения Россией всех принятых в течение 2014-2016 годов Ассамблеей резолюций и решений в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщается, главными темами разговора стали вопросы поддержки Швецией, которая будет оставаться непостоянным членом Совбеза ООН в 2018 году, инициатив Украины, в частности, в вопросе развертывания миротворческой миссии ООН на всей неподконтрольной Киеву территории Донбасса, включая неконтролируемый Украиной участок российско-украинской границы.

Ранее в четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон на заседании ОБСЕ в Вене заявил, что США не снимут санкции, связанные с Крымом, с России, до тех пор, пока эта страна не вернет Украине контроль над аннексированным полуостровом.

Украинская делегация принимает участие в работе двухдневного заседания Совета министров стран-членов ОБСЕ в Вене 7 декабря. В Госдепартаменте США ранее заявили, что вопрос Украины будет стоять на повестке дня этого заседания.