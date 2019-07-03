Глузман: Голосуватиму за «Силу і Честь» Смешка, бо там небайдужа до чужого болю людина

На цих виборах до парламенту доводиться вибирати не партію, а конкретну людину, що входить до її виборчого списку. Про це написав відомий лікар-психіатр, колишній дисидент та політв’язень Семен Глузман на своїй сторінці в соцмережах.

«Я таку людину знаю: милу, розумну і в міру жорстку Ірину Сисоєнко. Вона в списку партії «Сила і Честь». Співпрацюю з Сисоєнко давно, роками. Побачив у ній багато. І її трудоголічну активність, і її людяність, і принциповість», — наголосив Семен Глузман.

Він зазначив, що Ірина Сисоєнко – небайдужа до чужого болю, на відміну від в. о. міністра охорони здоров’я. «Вона палко підтримувала кинутих напризволяще і на багатомісячне голодне існування медиків міста Сміла Черкаської області. Підтримувала і перемогла. Змусила пана Гройсмана опустити долу свої високопоставлені очі … І нещодавня трагічна пожежа з жертвами в психіатричній лікарні в Одесі помітила першою, задзвонила в дзвін, закликаючи верховних наших командирів допомогти безневинним людям в цій трагічній ситуації», — підкреслив Глузман.

Він також нагадав: Ірина Сисоєнко — це актуальні і грамотно виписані законопроекти та кричущі проблемами української охорони здоров’я дискусійні «круглі столи». А також відкрите публічне протистояння безрозсудній та руйнівній діяльності молодої команди реформаторів МОЗ.

«Хай вибачить мені люб’язний мені Ігор Петрович Смешко, який гідно очолює партію «Сила і Честь». Буду голосувати за них, оскільки дуже хочу бачити в новому скликанні Верховної Ради Ірину Володимирівну Сисоєнко. Вже пробачить мені Ігор Петрович за відвертість, сподіваюся», — підсумував Семен Глузман.