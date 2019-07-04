"Голос" будет вносить изменения в закон о люстрации, если пройдет в Раду

Партия "Голос" намерена внести изменения в закон "Об очищении власти" (о люстрации) после прихода в Верховную раду. Об этом сообщил кандидат в депутаты от партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Конечно будем дополнять (закон)", - сказал он. По его словам, партия будет предлагать законопроект о внесении изменений в закон о люстрации.

Также он заявил, что в случае отмены Конституционным Судом действующего закона "Об очищении власти", "Голос" внесет новый проект закона в парламент.

Напомним, 3 июля партия "Голос" заявила, что вернула около 2 млн грн взносов, которые не соответствуют фандрейзинговой политике партии. В партии утверждают, что политика фандрейзинга такова, что "Голос" принимает взносы только при условии, что доноры не будут влиять на независимость партии. Кроме того, партия не принимает деньги от компаний, задействованных в коррупционных схемах.