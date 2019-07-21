"Голос" готов предлагать Вакарчука на должность премьера

Политическая партия "Голос" готова предлагать лидера своей политсилы Святослава Вакарчука на должность Премьер-министра.

Об этом сказала председатель партии Юлия Клименко во время брифинга в предвыборном штабе "Голоса", отвечая на вопрос корреспондента Укринформа.

"Мы действительно понимаем, что Святослав Вакарчук может быть Премьер- министром политическим - при том, что Кабинет министров будет сформирован на основе технократических, профессиональных и патриотических министров. И это позволяет эффективно работать правительству. Поэтому мы на этой позиции остаемся", - прокомментировала Клименко

Также, по ее словам, после объявления финальных результатов, в том числе по кандидатам по мажоритарным округам от каждой партии, "Голос" готов будет предоставить

свои предложения относительно кандидатов в министерства и исполнительные органы власти.

Как сообщало агентство, в Украине в воскресенье, 21 июля, завершилось голосование на досрочных парламентских выборах.

По результатам Национального экзит-пола на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 20:00, в Верховную Раду проходят пять политических партий: "Слуга народа" (42,2% голосов), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (11,4% ), "Европейская солидарность" (8,8%), "Батькивщина" (7,4%) и "Голос" (6,5%).