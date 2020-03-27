"Голос" категорично проти віртуального засідання Ради - Вакарчук

Онлайн-інтерв'ю Вакарчука "Українській правді.

"Лідер "Голосу" Святослав Вакарчук заявив, що його фракція категорично проти віртуального засідання парламенту через коронавірус.

"Ми категорично проти всяких віртуальних зустрічей, при всій повазі до безпеки. Медики ризикують своїми життями та здоров'ям, військові ризикують на передовій своїм життям. Безумовно, ми не можемо легковажити правилами карантину.

Але заради держави ми повинні зібратися і працювати. Ми можемо знайти безпечні способи. І засоби індивідуального захисту є. Але всі ми маємо розуміти, що від нас залежить доля держави... ми маємо безперервно працювати для людей".

Політик допускає, що місцем засідання може бути двір Верховної Ради, проте процес має бути побудований із мінімальним контактом між нардепами.

На позачерговому засіданні 17 березня Верховна Рада внесла зміни до календарного плану проведення третьої сесії парламенту, скасувавши усі пленарні засідання до 3 квітня у зв'язку з карантином через коронавірус в Україні.

Президент Володимир Зеленський висловив думку, що Рада повинна працювати за раніше встановленим планом і втілювати реформи.

25 березня заступниця глави фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук заявила, що у зв'язку з пандемією коронавірусу депутати Верховної Ради розглядають можливість провести засідання на відкритому майданчику, наприклад, на стадіоні.