"Голос" на з'їзді 11 серпня назве своїх кандидатів у мери міст - Рудик

Політична партія "Голос" проведе з'їзд 11 серпня, на якому оголосить кандидатів у мери міст від політичної сили.

Як передає Укрінформ, про це поінформувала голова партії "Голос" Кіра Рудик в інтерв'ю виданню "Українська правда".

"У нас 11 серпня буде з'їзд, на ньому ви побачите всіх кандидатів", - сказала політик.

Очільниця партії також розповіла, що політсила має трьох претендентів у мери Києва. При цьому вона відмовилася називати їхні імена, оскільки "це ж внутрішня історія, вона ж іще кипить".

Депутатка зазначила, що партія має кандидатів у мери Києва, Львова, а також думає про Івано-Франківськ та інші міста.

Водночас, Рудик зауважила, що "Голос" не висуватиме свого кандидата у мери Сум і, можливо, Полтави, оскільки партія там не має людей, які б працювали з "Голосом" довгий час.

"Підготовка зараз - це "інвентаризація людей", які працювали з нами в невиборчий час, та розуміння, де ми готові йти, а де ми краще не підемо, аніж приведемо до влади людей, в яких на 100% не впевнені. Саме тому десь ми не відкриваємо осередки, або не будемо нікого висувати", - сказала Рудик.

Чергові місцеві вибори у 2020 році намічені на 25 жовтня.

