Голос за тисячу: в Києві викрили схему підкупу виборців

У Києві правоохоронці викрили "сітку" підкупу виборців, за "голос" громадянам пропонували тисячу гривень.

Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"Поліцейські встановили, що до організації "сітки" підкупу виборців причетні кандидат в депутати від однієї із політичних сил та його помічник. За голос вони пропонували 1000 гривень: 500 гривень - до виборів і стільки ж після надання підтвердження про голосування за конкретного кандидата", йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що в результаті затримання зловмисників було вилучено писок із зазначенням громадян, які мають намір продати свої голоси за конкретного кандидата.

"Оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві спільно зі слідчими поліції Києва під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили осіб під час отримання коштів для подальшого підкупу виборців", - додали у пресслужбі.

У поліції повідомили, що розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. Зазначається, що затриманим до семи років позбавлення волі.

Прямий канал

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