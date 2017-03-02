Голосование ЕП за резолюцию по безвизу для Украины запланировано на 5 апреля

Европарламент 5 апреля проголосует законодательную резолюцию об отмене визовых требований украинским гражданам.

Об этом говорится в данных о прохождении документа в процессе его принятия, размещенных на сайте законодательного органа ЕС, сообщает "Укринформ".

В частности, в пункте о голосовании резолюции указана дата пленарного заседания - 5 апреля.

Отметим, сегодня Совет ЕС на уровне послов одобрит проект законодательной резолюции о предоставлении Украине безвизового режима.

Это решение будет принято в развитие успешно завершенных 28 февраля трехсторонних переговоров, по результатам которых представители Совета ЕС, Европарламента и Еврокомиссии договорились об отмене визовых требований украинским гражданам.

Далее, по процедуре, проект законодательной резолюции по визовой либерализации для Украины должен также утвердить комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел. После этого решение должно быть проголосовано на пленарной сессии ЕП и окончательно утверждено Советом ЕС на уровне министров.

Напомним, что 28 февраля Совет ЕС, Еврокомиссия и Европарламент достигли предварительного соглашения по визовой либерализации для украинцев. В четверг, 2 марта, решение должен утвердить комитет постоянных представителей при Совете ЕС.

По прогнозам, безвизовый режим с ЕС для украинцев вступит в силу через несколько месяцев - в конце весны или в начале лета.