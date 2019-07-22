Голосование на выборах в ВР в целом соответствовало международным стандартам - КИУ

Голосование на внеочередных выборах народных депутатов, которое состоялось 21 июля в целом соответствует требованиям украинского законодательства и международных стандартов. Об этом сообщил генеральный директор КИУ Алексей Кошель, передает УНН.

"По оценкам КИУ, выборы были проведены в соответствии с требованиями украинского законодательства и международных стандартов. Если говорить о количестве и масштабы нарушений избирательного законодательства, то у нас есть основания говорить, что они соизмеримы с предыдущими парламентскими выборами 2014 года", - заявил он.

Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 10:20 22 июля обработала 48.16% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на досрочных выборах в Верховную Раду.