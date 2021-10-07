Голосування за нового спікера Ради перенесли на 8 жовтня

Народні депутати не встигли проголосувати за кандидатів на посаду нового спікера парламенту під час засідання 7 жовтня. Головуюча Олена Кондратюк закрила пленарне засідання Верховної Ради.

Розгляд питання обрання голови парламенту продовжать завтра, 8 жовтня, з виступів народних депутатів.

На посаду спікера претендували загалом п'ять нардепів. Окрім чинного віцеспікера Руслана Стефанчука, це представники "Європейської солідарності" Яна Зінкевич та Олексій Гончаренко, "Голосу" Ярослав Железняк, а також позафракційний нардеп Гео Лерос.

Пізніше під час виступів народні депутати Ярослав Железняк та Гео Лерос зняли з розгляду свої кандидатури.

Раніше глава правлячої фракції Давид Арахамія зазначав, що голосування за нового спікера відбудеться 8 жовтня, однак процедуру таки розпочали 7 жовтня.

7 жовтня Рада проголосувала за відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.

Депутати від "Слуги народу" дали 215 голосів, "Батьківщина" - 20, партія "За майбутнє" - 19, "Голос" - 6, "Довіра" - 18, і ще 6 "за" було від позафракційних парламентарів.

Сам Разумков не брав участі в голосуванні за свою відставку, заявивши про конфлікт інтересів.

Тепер уже колишній спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що продовжуватиме працювати у Верховній Раді, а законних підстав для позбавлення його ще й депутатського мандата немає.

Бабель

https://babel.ua