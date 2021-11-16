Голова Фонду держмайна йде у відставку, - джерела

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко йде у відставку. Про це LB.ua стало відомо з власних джерел. Заява буде оприлюднена найближчим часом, формулювання - "за власним бажанням".

Одна з головних причин звільнення, за словами співрозмовників видання, - "невдоволення окремих представників політикуму приватизацією, що успішно стартувала, але може своєрідно відобразитися на рейтингах влади".

Як повідомлялося раніше, Фонд державного майна України з початку 2021 року провів понад 1500 аукціонів з продажу майна на суму більше 2,2 млрд гривень. Зокрема, за останні три місяці продані: колишній радянський IT- гігант "Електронмаш" за 970 мільйонів гривень, колишній завод "Більшовик" за 1,4 млрд гривень, завод "Одесавинпром" за 235 млн гривень тощо.

У 2021 році план надходжень до державного бюджету від приватизації встановлений на рівні 12 млрд грн. Проте через карантин аукціони з "великої приватизації" були заборонені з вересня минулого року. Заборону на проведення аукціонів з приватизації Верховна Рада зняла у березні 2021 року.