Голова комітету Ради з євроінтеграції: законопроект про олігархів розбалансує владу

Частина парламентських фракцій підписала подання про відправку законопроекту No5599 про олігархів на експертизу до Венеціанської комісії Ради Європи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету Верховної ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванни Климпуш- Цинцадзе.

"Ми підписали разом з нашими колегами з "Голосу", з інших фракцій представлення про відправку проекту закону про так звану деолігархізацію до Венеціанської комісії", - заявила нардеп.

На думку, Климпуш-Цинцадзе цей законопроект має суттєві недоліки, оскільки порушує баланс повноважень різних гілок влади.

"Мова йде про те, що Рада національної безпеки і оборони наділяється абсолютно невластивими їй повноваженнями. По суті, повноваженнями судової влади, виходить з будь-якого поля і взагалі балансу влади", - зазначила вона.

1 липня парламент в першому читанні ухвалив президентський законопроект No5599 "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

3 вересня уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денисова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому вказала на невідповідність Конституції України положень законопроекту No5599 і запропонувала направити його в Європейську комісію "За демократію через право" (Венеціанська комісія).