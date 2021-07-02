Голова НАЗК сказав, хто може розірвати контракт Вітренка з Нафтогазом

Рішення розірвати контракт із главою правління НАК "Нафтогаз України" Юрієм Вітренком може ухвалити як наглядова рада НАКу, так і Кабінет Міністрів.

Про це голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков сказав у інтерв'ю LB.ua, повідомляє Укрінформ.

"Є два види органів, які можуть усунути порушення закону в даному випадку. Це можуть зробити самостійно загальні збори - засідання Кабінету Міністрів в даному випадку. Також є альтернатива - незалежно від загальних зборів, - наглядова рада. Вони можуть самостійно, один орган або інший, усунути це порушення закону", - сказав Новіков.

На уточнююче запитання про те, що дійсно уряд самостійно, без наглядової ради, може ухвалити таке рішення, він відповів: "Звичайно. Це повноваження загальних зборів, що прямо передбачено, по-перше, статутом НАК, стаття 90, здається. А, по-друге, це загальні положення законодавства про акціонерне товариство. Тобто, є різні опції, може і Кабмін самостійно, і наглядова рада самостійно прийняти рішення".

За словами голови НАЗК, є дві різних процедури - припинення дії контракту і звільнення голови правління. Припинити контракт, відповідно до вимог закону "Про запобігання корупції", може як Наглядова рада, так і Кабінет Міністрів.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України", призначивши на цю посаду Вітренка.

Національне агентство з питань запобігання корупції направило припис голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд з вимогою припинити контракт з Вітренком.

Голова НАЗК Новіков 14 червня вніс уряду припис про усунення порушень ст. 26 Закону "Про запобігання корупції", у якому вимагається скасувати як незаконні пункти 8 та 9 розпорядження уряду No 370-р, згідно з якими обрано та призначено Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України" і підписано з ним контракт, а також порушити питання щодо припинення строку дії контракту з головою правління НАК як незаконного.

Вітренко заявив, що оскаржуватиме припис НАЗК у судовому порядку як незаконний та упереджений.

Міністр юстиції Денис Малюська зауважив, що на момент ухвалення розпорядження про призначення Вітренка Кабмін виконував повноваження не лише загальних зборів акціонерів НАК "Нафтогаз України", а й наглядової ради.

16 червня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся з позовом до ОАСК, у якому просить скасувати припис, винесений йому Національним агентством з питань запобігання корупції від 14 червня щодо Вітренка.

18 червня Окружний адміністративний суд Києва, розглянувши заяву про забезпечення позову, задовольнив її та ухвалив зупинити дію припису НАЗК до набрання законної сили рішення у справі за позовом Прем'єр-міністра до Нацагентства.

Національне агентство з питань запобігання корупції 1 липня направило припис голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд з вимогою припинити контракт з головою правління компанії Юрієм Вітренком. На це Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" заявила, що припис НАЗК щодо призначення Вітренка головою правління, направлений наглядовій раді, суперечить законодавству. За матеріалами Укрінформ.