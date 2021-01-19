Голова ОБСЄ завтра відвідає заблоковане КПВВ "Золоте" на Донбасі

Завтра, 20 січня, в рамках візиту до України, голова ОБСЄ, міністерка закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде, разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, відвідає район проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, зокрема - КПВВ "Золоте", робота якого, фактично заблокована з 10 листопада. Про це під час пресконференції заявив глава МЗС України, інформує кореспондент УНН.

"Завтра Анн і я перебуватимемо на Донбасі, в районі проведення ООС. Ми відвідаємо КПВВ "Золоте" й на власні очі зможемо ознайомитися з ситуацією й з тими проблемами, які потребують вирішення", - зазначив Кулеба.

Також міністр наголосив, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні має "мандат" на всю територію держави.

"І вже перезріло питання започаткування дистанційного моніторингу ситуації в Криму. СММ ОБСЄ має можливості для запуску такого моніторингу. І здійснювати дистанційний аналіз ситуації в окупованій автономній республіці Крим та Севастополі", - додав очільник МЗС.

Він також проінформував колегу про розвиток ініціативи "Кримська платформа" і підтвердив запрошення Швеції приєднатися до цієї ініціативи.

Нагадаємо, що на цей час у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі проросійські бойовики продовжують блокувати роботу п'яти пунктів в'їзду-виїзду, серед яких і "Золоте".

Ще в грудні УНН повідомляв, що бойовики "ЛНР" все ще продовжують будівельні роботи на КПВВ біля Золотого та Щастя, які повинні були розпочати повноцінну роботу ще 10 листопада 2020 року.

Відзначимо, що Кулеба висловив сподівання, що головування Швеції в Організації з безпеки і співробітництва в Європі відіграє позитивну роль у поверненні Російської Федерації до конструктивної роботи в Тристоронній контактній групі.