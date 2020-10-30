Голова ОП побачив "зовнішнє втручання" в подіях навколо КСУ

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що за подіями довкола рішення Конституційного суду стоїть зовнішнє втручання. Про це Єрмак сказав на своїй зустрічі з послами G7 у п'ятницю, 30 жовтня, розповіли у прес-службі офісу президента.

Відзначається, що основною темою зустрічі з дипломатами стали останні події, пов'язані з рішенням суддів Конституційного суду.

"На думку Андрія Єрмака, події в КСУ не відбулися без зовнішнього втручання, тож він висловив сподівання, що правоохоронні органи зможуть дати оцінку ситуації", - йдеться у повідомленні прес-служби за підсумками зустрічі.

Єрмак поінформував послів про вчорашнє термінове засідання Ради національної безпеки і оборони України та позачергове засідання уряду за участю президента й ухвалені на них рішення.

"Для нас є принциповою наша позиція щодо боротьби з корупцією, і Україна ніколи не зверне з цього шляху", - запевнив Єрмак дипломатів.

Нагадаємо, що раніше низка міжнародних партнерів заявили, що рішення КС поставило під сумнів міжнародні зобов'язання України.

Як повідомляв ZAXID.NET, Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Таке рішення підтримали 11 суддів КСУ. Після цього Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до електронних декларацій чиновників.

Кабінет міністрів 29 жовтня зобов'язав НАЗК відновити доступ до реєстру декларацій чиновників. Вночі 30 жовтня реєстр відновив роботу.

Також уряд зобов'язав органи влади не виконувати скандального рішення КСУ попри те, що рішення КСУ є обов'язковими до виконання.

Президент Володимир Зеленський вніс у парламент проект закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", яким пропонує припинити повноваження складу КСУ, який визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства і скасував електронне декларування.

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