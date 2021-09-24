Голова Венеціанської комісії попросив Зеленського вислати текст "антиолігархічного" закону

З ініціативи голови Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія) Джанні Букіккіо відбулася телефонна розмова із Володимиром Зеленським, під час якої співрозмовники обговорили закон про олігархів. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Голова Венеціанської комісії також звернувся з проханням надати комісії проголосований текст закону в редакції, підписаній главою держави, для розгляду та підготовки відповідного висновку", - йдеться в повідомленні.

Окремо обговорили перебіг формування Етичної ради.

"Окремо співрозмовники обговорили перебіг формування Етичної ради, яка перевірятиме на доброчесність кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя", - зазначили в ОП.

Венеційська комісія отримала від Верховної Ради запит на розгляд законопроєкту про олігархів.

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