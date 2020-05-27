Голова Верховної Ради вважає, що закон про мову треба змінювати

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що до закону про мову необхідно вносити зміни.

В інтерв'ю "Главкому", відповідаючи на запитання, чи потрібно змінювати закон про мову, Разумков сказав: "Думаю, так", інформує агенство "Інтерфакс- Україна".

Він також зазначив, що у фракції "Слуга народу" ставлення до мовного закону "досить різноманітне".

"Від надто радикально налаштованих на захист української мови депутатів до тих, хто буде займати абсолютно протилежну позицію. (...) Але більша частина, мені так здається, буде дотримуватися саме центристської позиції", - сказав Разумков.

Спікер вважає, що в законі про мову, положення якого набуватимуть чинності поступово, є позиції, які в суспільстві сприйматимуться позитивно, а є й ті, до яких буде негативне ставлення.

"І будь-який політик, особливо в умовах війни і непростої ситуації в державі, повинен думати не про те, як позитивно чи негативно будуть сприйняті його слова щодо мови, а розуміти - об'єднує це українське суспільство чи ні", - наголосив Разумков.