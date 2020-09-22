Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель сьогодні вперше відвідає Україну

Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель сьогодні вперше відвідає Україну з офіційним візитом.

В Україні голова європейської дипломатії зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і двома міністрами - закордонних справ Дмитром Кулебою та оборони та Андрієм Тараном.

"Сторони обговорять актуальні питання співпраці між Україною та ЄС, передусім у зовнішньополітичній та безпековій сферах, зокрема у контексті підготовки до 22-го Саміту Україна-ЄС, який відбудеться 1 жовтня 2020 року у Брюсселі", - зазначає пресслужба МЗС.

Боррель також зустрінеться з колегами з Консультативної місії ЄС в Україні (European Union Advisory Mission). За підсумками переговорів запланована спільна пресконференція.