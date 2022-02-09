Голови МЗС України і Франції назвали крок, який Росія може зробити для деескалації

Міністри погодилися, що важливим кроком на цьому шляху має стати відведення Росією військ від державного кордону та з тимчасово окупованих територій України.

Жан-Ів Ле Дріан підтвердив відданість Франції принципу "жодних рішень щодо України без України" / фото REUTERS

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів у Києві переговори з міністром у справах Європи та закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном.

Як повідомляє прес-служба МЗС, Кулеба подякував французькому колезі за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України на тлі агресивних дій Росії, а також активні посередницькі зусилля Франції задля пошуку політико-дипломатичного вирішення російсько-українського збройного конфлікту, насамперед у рамках Нормандського формату.

Жан-Ів Ле Дріан підтвердив відданість Франції принципу "жодних рішень щодо України без України" та наголосив на суверенному праві України, як і будь- якої іншої держави, самостійно визначати власне майбутнє.

Міністри обговорили шляхи деескалації безпекової ситуації та активізації політичного врегулювання, зокрема у рамках Нормандського формату. Вони погодилися, що важливим кроком на цьому шляху має стати відведення Росією військ від державного кордону та з тимчасово окупованих територій України.

Співрозмовники наголосили, що нова хвиля агресії проти України матиме для Росії безпрецедентно жорсткі наслідки.

Глави МЗС приділили особливу увагу зміцненню обороноздатності України, а також забезпеченню її економічної та фінансової стабільності.

Кулеба запросив французьку сторону взяти участь на високому рівні в парламентському саміті "Кримської платформи" у серпні.Імовірність вторгнення РФ в Україну

З початку листопада Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ, які Путін, на думку Західної розвідки, може залучити для повномасштабного нападу на Україну.

Вже кілька місяців США і ЄС з Британією працюють над розробкою інструментів стримування агресії Кремля. Своєю чергою, Москва тисне на Вашингтон і НАТО ультиматумом щодо невступу України в Альянс.