Головний санлікар України В.Ляшко допустив участь у виборах мера Києва

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не виключив можливості свого висунення в мери Києва, і назвав таку пропозицію цікавою.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Zik.

На питання, чи збирається він йти в політику, Ляшко відповів, що він уже - політик, оскільки є заступником міністра охорони здоров'я. Він також зазначив, що на посаду голови МОЗ він "не мітить".

Водночас Ляшко не виключив, що буде балотуватися в мери столиці.

"Цікава пропозиція. Можу подивитися, подискутувати й поговорити", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, з червня 2014 мером Києва є Віталій Кличко. Він також заявив, що буде знову балотуватися у 2020 році.

За даними дослідження групи "Рейтинг", яке провели 4-7 квітня, у Кличка найвищий рейтинг у Києві: за нього готові проголосувати 38,7% киян.

Пропрезидентська партія "Слуга народу" збирається провести праймеріз для визначення свого кандидата на виборах. 19 травня депутати фракції направили відповідне звернення президенту.

Чергові місцеві вибори в Україні заплановані на кінець жовтня 2020 року.