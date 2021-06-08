Головою палати регіонів Конгресу місцевих влад обрали очільника Одеської ОДА Гриневецького

Головою палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад, що проходить на Дніпропетровщині обрали очільника Одеської облдержадміністрації Сергія Гриневецького.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Гриневецький став членом президії. Також до Конгресу увійшли голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук та голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва. Вона була обрана депутаткою обласної ради від "Слуги Народу".

Президія збиратиметься щомісяця та надаватиме свої пропозиції щодо вирішення питань місцевого самоврядування на національному рівні.

Раніше, 3 червня 2021 року, головою Палати місцевих влад було обрано мера Львова Андрія Садового. Главою президії є Зеленський, також до неї увійшли мер Дніпра Борис Філатов, мер Житомира Сергій Сухомлин та виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

Конгрес місцевих та регіональних влад є консультативно-дорадчим органом при президентові України. Він створений на заміну Раді розвитку громад та територій. Складається з двох палат. Перша - місцева влада, голови ОТГ, райради. Друга - голови обладміністрацій та рад.

Конгрес є "майданчиком при президенті", що має об'єднати законодавчу і виконавчу владу та організації місцевого самоврядування. Його називають прообразом двопалатного парламенту. Докладніше про з'їзд Палати місцевої влади читайте в матеріалі LB.ua "Конгрес імені Зеленського.

Конгрес є своєрідною альтернативою Асоціації міст України, яку очолює Віталій Кличко. Мер Києва зізнався, що його до участі в Конгресі не запрошували.