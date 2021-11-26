Голову Офісу президента Єрмака допитають у справі "вагнерівців"

Державне бюро розслідування (ДБР) планує найближчим часом допитати голову Офісу президента Андрія Єрмака у справі щодо операції із затримання членів ПВК "Вагнер".

Про це заявив виконувач обов'язків директора ДБР Олексій Сухачов в етері на каналі "1+1".

Сухачов зазначив, що сьогодні ДБР розслідує два кримінальних провадження пов'язаних з операцією по виманюванню бойовиків ПВК "Вагнер" - одне з них порушене за фактом державної зради, інше за фактом розголошення державної таємниці.

За його словами, слідчі допитали вже 30 осіб, призначили низку експертиз. Також ДБР офіційно витребувало звіт парламентської ТСК. Додаткову інформацію від інших правоохоронних органів слідчі ще очікують.

Сухачов запевнив, що слідство "рухається активно" і через "нетривалий час вийдемо з результатами".

Відповідаючи на питання щодо допиту Андрія Єрмака, очільник ДБР сказав:

Протягом декількох днів будемо викликати пана Єрмака на допит. Чому не робимо це сьогодні? Тому що ми очікуємо певну інформацію від наших колег з правоохоронних органів.

Він запевнив, що виклик Єрмака на допит "відбудеться найближчим часом".

Щодо того, чи планується допитати у цій справі президента Володимира Зеленського, Сухачов сказав, що рішення має ухвалювати слідчій.

Якщо побачить необхідність, то викличе, - сказав він.

Нагадаємо, українська влада спочатку заперечувала сам факт підготовки спецоперації із затримання "вагнерівців", потім називала її "не нашою операцією". Згодом вищі посадові особи визнали факт проведення спецоперації та її зрив. Була створена парламентська ТСК, однак і вона не змогла встановити винних у зриві спецоперації.

Згідно з інформацією журналістів-розслідувачів, ексглава Головного управління розвідки Василь Бурба пояснював, що рішення відкласти спецоперацію по вагнерівцях запропонував голова Офісу президента Андрій Єрмак, щоб не зірвати домовленості з Росією про перемир'я на Донбасі з 27 липня 2020 року.

Бурба заявив, що глава Офісу президента Андрій Єрмак від імені глави держави Володимира Зеленського дав усну вказівку перенести спецоперацію щодо "вагнерівців".

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